Lippi sulla corsa scudetto: «Se la Juve andrà a +7 dopo lo scontro diretto…»

Marcello Lippi, ex allenatore della Juve, ha parlato dello scontro Scudetto con la Lazio. Le sue dichiarazioni

JUVE E LAZIO – «Credo sarà decisivo lo scontro diretto. Il turno di domani? I derby sono sempre particolari, a rigor di logica oggi non sarebbe problema per i bianconeri affrontare il Torino ma i derby fanno storia a sé. La Lazio dal canto suo affronta il Milan in una condizione particolare, senza Immobile e Caicedo. La Juve comunque ha ritrovato la condizione migliore e lo spunto degli attaccanti, ma va sottolineato che pur non convincendo nelle prime partite della ripresa, ha finora subito solo un gol. Ronaldo e Dybala poi i gol li fanno. La Juve è ancora la più forte di tutti. Ha perso la Coppa Italia e so conoscendo che perdere le coppe dà fastidio. Ora ha ritrovato la condizione e ripeto per me è la più forte di tutte. Aspettiamo comunque lo scontro diretto».