Lipsia, Nagelsmann: «0-5? Prestazione che ci dà fiducia»

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato dopo il pokerissimo rifilato al Mainz grazie ad una tripletta di Werner

«Oggi abbiamo sistemato le cose in tempi relativamente brevi. E’ stata una prestazione che ci ha dato molta fiducia. Mi è piaciuto molto non solo il risultato, ma anche il modo in cui si è manifestato. Werner ora fa bene non solo come ala, ma come numero 10. Il suo ritmo lo rende più imprevedibile e più difficile da marcare per i suoi avversari».