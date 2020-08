Liverani: «Domani il Lecce dovrà vincere a tutti i costi, poi aspetteremo il risultato di Genova»

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Le sue parole

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Queste le parole del tecnico dei salentini.

SALVEZZA – «Nelle ultime tre trasferte prima di Udine la squadra aveva giocato bene e meritava sicuramente di più. Udine per noi era l’ultima possibilità per poter rimanere appesi a questa categoria e i ragazzi ci hanno messo qualcosa oltre quello che potevano e hanno raggiunto la vittoria che ci permette ancora di sperare. Noi in questo momento dobbiamo fare il massimo e non dipende solo da noi. Dobbiamo preparare la partita di domani e vincerla in qualsiasi modo, poi dovremo aspettare il risultato di un altro campo che ci darà il verdetto finale».

COSA NON PUO’ MANCARE IN CAMPO – «Il cuore e la testa in questo momento sono le componenti principali. E’ l’ultima, la fine, non c’è altro e bisogna andare con tutto quello che ognuno di noi avrà».

PORTE CHIUSE – «E’ normale che per noi 20mila abbonati assenti sia stata un’altra cosa negativa, sia in casa che fuori ci seguivano in massa. E’ un handicap grande, ma è così per tutti e ce ne dobbiamo fare una ragione. La Serie A è un patrimonio di tutti, va lottato e difeso fino alla fine».