Liverani: “Partita brutta, paghiamo un’ingenuità a caro prezzo” – VIDEO

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto al termine del match perso contro la Sampdoria. Ecco le sue parole:

«È stata una partita brutta come preventivata all’inizio. Abbiamo fatto un’ingenuità in più rispetto agli avversari. Gabriel non ha fatto grandi parate, ancora una volta paghiamo un errore ingenuo. Bisogna avere un pizzico in più di attenzione, è un dispiacere anche per i ragazzi. In questo sport la lucidità deve essere trovata».