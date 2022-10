Trent Alexander-Arnold, esterno sinistro del Liverpool, ha parlato dell’attuale stagione dei Reds: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di BT Sport ha parlato Trent Alexander-Arnold, esterno sinistro del Liverpool.

LE PAROLE – «La gente parla ma io esco e gioco per la mia squadra. E’ stato un inizio di stagione a rilento per me ma io guardo avanti alle partite che ci mancano».