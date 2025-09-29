Per Gary Neville solo Liverpool e Arsenal possono vincere la Premier. Ecco perché non va trascurato il Manchester City: l'analisi del Mirror - Calcio News 24

Chi vincerà la Premier League? Gary Neville ha le idee molto chiare sulla questione

La classifica della Premier League ha subito uno scossone nell’ultimo turno, che andrà a completarsi questa serata con Everton-West Ham a completare la sesta giornata. La sconfitta del Liverpool in casa del Crystal Palace – inutile il gol di Federico Chiesa – e la vittoria dell’Arsenal a Newcastle – nonostante un assist vincente di Sandro Tonali – ha portato i Reds a più che dimezzare il proprio vantaggio, passando da +5 a +2. Una lotta confinata a queste due squadre?

Il commentatore di Sky Sports, Gary Neville, ha già espresso la sua convinzione che la corsa al titolo di Premier League sia esattamente così. Dal Mirror gli ha risposto il giornalista Jeremy Cross, ritenendo che il City a -5 dalla capolista sia tutt’altro che fuori dai giochi.

Secondo Cross, Neville, un ex difensore dell’Inghilterra e del Manchester United, dovrebbe sapere che la sua decisione di escludere i campioni spodestati dall’equazione è pericolosa.

Ci sono diverse ragioni per cui il suo giudizio è discutibile.

Innanzitutto, il City è allenato da Pep Guardiola, probabilmente il miglior tecnico di tutti i tempi. La squadra è inoltre ferita dopo aver visto il Liverpool conquistare il titolo la scorsa stagione e la voglia di riscatto sarà immensa. Un altro fattore significativo è che questa potrebbe essere l’ultima stagione di Guardiola a Manchester, il che lo renderà ancora più determinato a riportare il suo club ai vertici del calcio inglese.

L’Arsenal, d’altra parte, ha poca o nessuna storia recente di vittorie nei trofei più importanti, con Arteta che continua a essere la damigella d’onore anziché la sposa. E poi c’è la questione non insignificante di un certo Erling Haaland. Il formidabile attaccante è una risorsa che pochi altri club possono vantare. Il punto fondamentale è che il Manchester City ha già vinto così tante volte, dimostrando una capacità di gestire la pressione e le fasi cruciali del campionato che Arsenal e Liverpool devono ancora sviluppare appieno.

Nessuna quantità di spesa da parte di Liverpool o Arsenal può acquistare la stessa ricchezza di esperienza che il City ha ancora in banca. L’esperienza di vincere campionati consecutivi, la leadership di Guardiola e la presenza di giocatori di livello mondiale come Haaland conferiscono al Manchester City un vantaggio unico. Scrivere fuori il City dalla corsa al titolo in questa fase è, quindi, un errore significativo che potrebbe essere smentito dai fatti sul campo.