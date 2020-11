Liverpool Atalanta, Klopp: «Loro sono una minaccia. Salah sta molto bene»

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atalanta.

MINACCIA ATALANTA – «L’Atalanta rappresenta una vera minaccia. Però a Bergamo abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una prestazione eccezionale, tutto quello che poteva andare bene è andato nel verso giusto. Sappiamo, però, che quella partita lì non ha niente a che vedere con quella di domani sera, ricominceremo da capo. L’Atalanta è un’ottima squadra, ha un gioco particolare, dobbiamo fare molta attenzione. Mi aspetto di avere delle difficoltà».

SALAH – «Momo si è allenato ieri, sta molto bene. Sugli altri infortunati non ci sono altre notizie. Ci sono alcuni giocatori vicini al rientro, altri no, è inutile parlarne ora, non ne so quasi nulla».