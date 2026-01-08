Liverpool scatenato sul mercato: doppio colpo Reds! L’ultimo è la rivelazione del Mondiale Under 17. I dettagli

Liverpool scatenato in chiave mercato: doppio colpo siglato dai Reds! L’ultimo ha disputato un grande Mondiale Under 17. Gli aggiornamenti

Mentre la prima squadra lotta per i vertici della Premier League, gli scout del Liverpool continuano a lavorare incessantemente per costruire le fondamenta del domani. Il club di Anfield ha messo a segno un altro colpo di prospettiva, assicurandosi uno dei talenti difensivi più interessanti emersi nell’ultimo panorama internazionale. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i Reds hanno raggiunto un accordo verbale totale per l’ingaggio di Mor Ndiaye. La trattativa è virtualmente chiusa, con la dirigenza inglese che ha battuto la concorrenza muovendosi con decisione sul giovane calciatore.

Chi è Mor Ndiaye: la freccia del Senegal

Ndiaye è un terzino sinistro di nazionalità senegalese che ha recentemente attirato le attenzioni dei top club europei grazie alle sue prestazioni scintillanti. Il palcoscenico della sua consacrazione è stato la Coppa del Mondo Under 17, disputatasi da poco in Qatar. Durante la rassegna iridata, il difensore ha messo in mostra doti atletiche fuori dal comune, abbinate a una disciplina tattica e una capacità di spinta che lo rendono il prototipo del laterale moderno. Il Liverpool vede in lui un potenziale erede per la fascia mancina, da sgrezzare e formare nell’Academy prima del grande salto.

Strategia “Next Gen”: dopo Ndukwe, ecco Ndiaye

L’arrivo di Ndiaye non è un episodio isolato, ma fa parte di una precisa strategia di reclutamento globale avviata dal Liverpool. L’accordo per il senegalese, infatti, segue di appena una settimana un altro acquisto importante a livello giovanile: quello di Ifeane Ndukwe. Prelevato dall’Austria Vienna, Ndukwe è un altro prospetto su cui il club inglese ha deciso di scommettere forte. Con questi due innesti in pochi giorni, la dirigenza dei Reds conferma la volontà di anticipare il mercato, assicurandosi i migliori talenti “Teen” prima che le loro valutazioni diventino inaccessibili. Ora si attendono solo le firme e i comunicati ufficiali, ma la strada è tracciata: il futuro di Anfield parla le lingue del mondo.

