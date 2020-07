Liverpool, furto in casa Fabinho durante i festeggiamenti per il titolo

Fabinho ha subito una rapina durante i festeggiamenti per la vittoria del Liverpool del campionato

Disavventura per il centrocampista del Liverpool Fabinho. Durante i festeggiamenti per la conquista della Premier League, dei ladri sono entrati in casa del brasiliano rubando diversi oggetti di valore dell’ex Monaco.

Come riportato da Liverpool Echo, ignoti sono entrati nella casa di Fabinho e si sono impossessati dei gioielli custoditi in cassaforte, ma anche di un’auto, che in seguito è stata però recuperata.