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Liverpool Galatasaray 4-0: si spegne il sogno Champions dei turchi dopo l’eliminazione della Juve
Liverpool Galatasaray 4-0: I turchi, dopo aver eliminato la Juve, sono fuori dalla Champions League. Il racconto
Anfield vive un’altra notte di dominio totale: il Liverpool archivia la pratica Galatasaray con un netto 4-0, imponendo fin da subito una superiorità tecnica e fisica evidente. La squadra di Arne Slot controlla il ritmo dal primo all’ultimo minuto, indirizzando la gara già al 25’, quando Szoboszlai sblocca il match con un destro potente dal limite sugli sviluppi di un corner di Mac Allister. Salah avrebbe l’occasione per raddoppiare prima dell’intervallo, ma spreca un rigore calciando centralmente.
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Nella ripresa i Reds dilagano. Al 51’ Salah si riscatta servendo un assist perfetto per Ekitike, che firma il 2-0 con un rasoterra preciso. Due minuti più tardi Gravenberch cala il tris ribadendo in rete un pallone vagante in area. Il Galatasaray vive un incubo: al 56’ Singo devia nella propria porta per il momentaneo 4-0, rete poi annullata dal VAR per fuorigioco. Il poker arriva comunque al 62’, quando Salah chiude la partita con un sinistro sotto l’incrocio dopo un rapido scambio con Wirtz.
Nel finale Slot concede spazio ai giovani Ngumoha e Nyoni, oltre a Federico Chiesa, che sfiora il gol al 90+5’ trovando però la deviazione della difesa turca. Poco dopo viene annullata anche una rete di Mac Allister per fallo in attacco. Il Liverpool gestisce senza affanni il lungo recupero fino al 90+7’, quando l’arbitro Raczkowski mette fine a una serata dominata in ogni aspetto del gioco.