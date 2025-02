Liverpool, Salah ancora decisivo contro il City: l’egiziano raggiunge un calmoroso record di Messi

L’attaccante egiziano raggiunge quota 30 gol in 38 partite stagionali e siamo anche a 20 assist in stagione

Momo Salah è sempre decisivo! Nella vittoria del Liverpool sul Manchester City di Guardiola, sfida valida per la 26ª giornata di Premier League e vinta 2 a 0 dai Reds, Salah ha siglato la rete che ha sbloccato l’incontro ed ha fornito l’assist per il raddoppio di Szoboszlai.

L’attaccante egiziano con la rete al City raggiunge quota 30 gol in 38 partite stagionali ed ha fornito anche 20 assist in stagione ai propri compagni. L’ex Roma e Fiorentina ha fornito un assist e segnato un gol nella stessa partita per l’undicesima volta in questa Premier League. L’ultimo a riuscirci nei Top 5 campionati europei, come riporta Opta, è stato Lionel Messi nella stagione 2014/15.