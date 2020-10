Liverpool, Klopp: «Ancelotti meraviglioso. James? Affare dell’estate»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni della BBC in vista del match di Premier League contro l’Everton

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni della BBC in vista del match di Premier League contro l’Everton.

Nel corso dell’intervista rilasciata alla BBC (della quale abbiamo già pubblicato un estratto), Jurgen Klopp ha parlato anche dell’atteso derby di domani tra Everton e Liverpool e dell’ammirazione nei confronti di Carlo Ancelotti:

ANCELOTTI – «Quello che penso di Carlo Ancelotti non è mai stato un segreto. Non potrei avere rispetto maggiore. È un essere umano meraviglioso. Quando ho sentito stava per firmare per l’Everton, ho pensato “Ecco un altro candidato al titolo”».

JAMES RODRIGUEZ – «Il più grande affare dell’estate. Hanno lavorato bene, individuando esattamente i giocatori di cui avevano bisogno per migliorare una squadra che era già abbastanza competitiva. Ora funziona tutto bene: sulle fasce ci sono giocatori di prim’ordine come James e Richarlison, a centrocampo c’è Allan. È una squadra molto, molto forte. Sarà una partita interessante».

CALVERT-LEWIN – «Mi aspettavo davvero che facesse passi da gigante e così è stato. Ha tutto ciò che serve: fisico, mobilità, velocità. È forte nel gioco aereo e calcia bene con entrambi i piedi».