Liverpool, Klopp: «Maradona? Dovevamo aiutarlo in vita» – VIDEO

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha ricordato la scomparsa di Diego Armando Maradona: le sue dichiarazioni – VIDEO

«La sua vita mostra quanto può essere bello quando sei un calciatore di livello mondiale e quanto tutto può però anche essere difficile. L’ho incontrato una volta e, per un giocatore del mio livello, è stato come incontrare il Papa. È stato davvero speciale. Mancherà al calcio, mi mancherà. E quando assisto alle reazioni causate dalla sua scomparsa in giro per il mondo, mi dico che se gli avessimo dimostrato il nostro amore quando era ancora con noi, senza provare a fare un selfie, ma solo mostrandogli il rispetto che meritava, penso che avremmo potuto aiutarlo».