Liverpool, Klopp non fa drammi dopo la partenza a rilento: «Non si può dominare per 64 partite»

L’allenatore del Liverpool Klopp non fa drammi dopo la partenza a rilento in Premier League

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, non fa dramma dopo la partenza a rilento in Premier League con il pareggio contro il Fulham. E in conferenza stampa predica calma.

LE PAROLE – «Non si possono giocare 64 partite ed essere sempre superiori. In qualche modo bisogna lottare, ogni settimana affronti una squadra diversa. Siamo partiti lenti e questo non mi è piaciuto affatto. Ho visto anche una bella reazione ma è un’altra cosa, è sempre meglio avere una partenza vivace. Non abbiamo disputato una bella gara eppure avremmo potuto segnare più gol. L’essere partiti lenti non significa che succederà di nuovo ma è qualcosa da tenere in conto per poi ripartire da lì».