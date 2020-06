Liverpool, Klopp sulla sfida col City: «Vorrei giocarla a Manchester»

La prossima settimana si affronteranno Liverpool e Manchester, partita che potrebbe assegnare il campionato che rischia di essere giocata in campo neutro

Anche in caso di vittoria contro il Crystal Palace, il Liverpool non potrà festeggiare la vittoria della Premier League. I Reds dovranno infatti aspettare il risultato del Manchester City contro il Chelsea. In caso di successo contro i Blues, ad assegnare il titolo potrebbe essere la partita di giovedì 2 luglio proprio tra il Liverpool e i Citizens che però potrebbe giocarsi in campo neutro per motivi di ordine pubblico. Proprio di questa ipotesi, ha parlato in conferenza Jurgen Klopp.

KLOPP VUOLE GIOCARE A MANCHESTER – «Onestamente preferirei si giocasse a Manchester, altrimenti sarebbe molto difficile a livello organizzativo, dato che entrambe le squadre dovrebbero cercare una soluzione e anche un hotel. A parte questo giocheremo dove ci manderanno. Preferirei a Manchester ma attendiamo comunicazioni».