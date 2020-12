James Milner, centrocampista del Liverpool, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Newcastle: le sue dichiarazioni

James Milner, centrocampista del Liverpool, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Newcastle.

«Dobbiamo dare i giusti meriti al Newcastle, hanno giocato bene a livello difensivo. Ma non si può dire che noi non abbiamo creato: abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo per un po’ sfortuna e la bravura del loro portiere non siamo riusciti a sfruttarle».