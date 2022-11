Napoli, Olivera: «Cerchiamo sempre di giocare ed eravamo venuti qui per vincere»

Il terzino sinistro del Napoli, Olivera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Liverpool

«Stiamo cercando di fare bene. Posso dare una mano anche in attacco e cercare di aiutare la squadra in questo senso. Siamo venuti qui per vincere, cerchiamo sempre di giocare e di vincere e di raggiungere il risultato attraverso il gioco».