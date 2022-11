Inter e Napoli sconfitte indolore: tutti i verdetti della serata di Champions League

Tutti i verdetti della serata appena conclusa di Champions League, sconfitte indolore per Inter e Napoli contro Bayern e Liverpool

GRUPPO A

L’Ajax supera i Rangers in trasferta e chiude il girone al terzo che gli vale gli spareggi per l’Europa League. Il Napoli perde ad Anfield ma resta al primo posto in virtù dei gol segnati nello scontro diretto contro il Liverpool.

GIRONE B

Il Porto termina al primo posto il girone con la vittoria sull’Atletico Madrid e il pareggio tra Burgge e Bayer Leverkusen. Spagnoli fuori dall’Europa League anche.

GIRONE C

L’Inter perde a Monaco e passa i gironi come seconda. Il Barcellona vince contro il Viktoria Plzen e chiude al terzo posto. Bayern primo.

GIRONE D

Il Tottenham di Conte ribalta il Marsiglia e avanza al primo posto nel girone. Nell’altra sfida anche L’Eintracht supera lo Sporting Lisbona e chiude al secondo posto. Portoghesi che andranno agli spareggi di Europa League.