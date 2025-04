Liverpool ad un punto dalla Premier League: ecco cosa serve ai Reds per essere campioni d’Inghilterra

Il Liverpool ad un passo dal vincere la Premier League: i Reds possono vincere già questo weekend contro il Tottenham, ecco gli incroci

Il Liverpool è a un passo dalla conquista aritmetica della Premier League 2024/2025. Con 79 punti in classifica e cinque giornate ancora da giocare, la squadra di Arne Slot vanta un vantaggio di 12 punti sull’Arsenal, che ha però una partita in più. Dopo una stagione dominata, i Reds potrebbero festeggiare già nel prossimo turno.

Basterà non perdere contro il Tottenham domenica 27 aprile per rendere matematico il trionfo: con un pareggio il margine sul secondo posto diventerebbe incolmabile (almeno +13 con 12 punti ancora a disposizione per i Gunners). In caso di vittoria, il vantaggio salirebbe addirittura a +15, chiudendo definitivamente i giochi.