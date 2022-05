Liverpool Real Madrid, Hierro: «I Blancos si battono in un solo modo»

Liverpool Real Madrid, parola all’ex difensore blanco Fernando Hierro. Le dichiarazioni in vista del match di questa sera

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fernando Hierro ha parlato in vista di Liverpool-Real Madrid.

LE PAROLE – «Sono molto contento per Carlo, perché sembra che con un certo tipo di allenatore, diciamo conciliante, le cose non possano andare bene. Invece sono proprio persone come Carlo che sanno gestire bene le squadre e i grandi ego dei campioni negli spogliatoi. Il Real ha l’esperienza, e lotta sempre per vincere, ogni anno. Il Liverpool è una squadra intensa, fisica, con tanta qualità e sfacciataggine. Pronostico impossibile e poi quando una squadra crede alla vittoria fino alla fine come fa il Real Madrid se vuoi batterla devi farlo più volte nel corso della gara. Il Real è una squadra che si rialza continuamente forte del proprio gene vincente».