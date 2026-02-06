Liverpool condannato a risarcire il Chelsea per il caso Rio Ngumoha: la ricostruzione di quanto è successo in Inghilterra!

Liverpool è condannato a risarcire il Chelsea per il caso Rio Ngumoha: cosa è successo in Inghilterra!

A quasi due anni di distanza da uno dei trasferimenti giovanili più discussi del calcio inglese, arriva la parola fine sulla vicenda Rio Ngumoha. Il Professional Football Compensation Committee (PFCC) ha emesso la sua sentenza definitiva, condannando il Liverpool a risarcire il Chelsea per lo scippo del giovane talento avvenuto durante il calciomercato del 2024. Una decisione che farà giurisprudenza per le modalità e le cifre coinvolte nel calcio giovanile d’élite.

La sentenza: cifre da record per un teenager

La disputa legale si è conclusa con un conto salato per i Reds. Il tribunale ha stabilito che il club di Anfield dovrà versare immediatamente nelle casse dei londinesi un indennizzo fisso di 2,8 milioni di sterline. Questa somma serve a rimborsare il Chelsea per il lavoro di scouting e sviluppo svolto sul ragazzo nel suo settore giovanile. Tuttavia, il conto finale potrebbe lievitare sensibilmente. La sentenza prevede infatti una serie di bonus legati ai traguardi futuri del calciatore, che potrebbero portare la cifra complessiva fino a 6,8 milioni di sterline.

Clausola sulla rivendita e vecchi rancori

Oltre alla parte cash, il Chelsea ha ottenuto una vittoria strategica importante: il club londinese avrà diritto al 20% sulla futura rivendita del giocatore. Se la carriera di Ngumoha dovesse esplodere, i Blues continueranno a incassare. Rio Ngumoha, ala sinistra classe 2008 dotata di dribbling fulminante e tecnica sopraffina, era considerato il gioiello dell’Academy del Chelsea. Nel 2024, appena sedicenne, rifiutò ogni proposta di rinnovo per sposare il progetto del Liverpool.

Quella scelta scatenò una vera e propria “guerra fredda” tra le due società. La tensione salì a livelli tali che la dirigenza di Stamford Bridge arrivò a vietare l’accesso al proprio centro sportivo agli osservatori del Liverpool, rompendo un tacito patto di non belligeranza tra i top club. Oggi, con questa sentenza, i conti sono stati regolati, ma la rivalità resta accesa.