Liverpool, Salah va via a fine stagione? Ecco il sostituto

Mohammed Salah potrebbe lasciare il Liverpool a fine stagione: i dirigenti dei Reds hanno già deciso il sostituto

Le strade del Liverpool e di Salah si divideranno, con buona probabilità, a fine stagione. L’esterno egiziano è nel mirino dei club dell’Arabia Saudita e sarebbero pronti ad un grosso investimento per portarlo a giocare nel loro campionato, tentativo già fatto negli ultimi giorni della scorsa sessione di calciomercato estivo.

Per questo motivo, come riportato da Fichajes.net, i dirigenti dei Reds avrebbero già individuato il suo sostituto. Si tratta di Mohamed Kudus, passato la scorsa estate dall’Ajax al West Ham per 40 milioni di sterline.