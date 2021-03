Mohamed Salah ha commentato le voci circa un suo possibile approdo in Liga una volta terminata l’esperienza con il Liverpool

Mohamed Salah ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui ha commentato le voci circa un suo possibile approdo in Liga una volta terminata l’esperienza con il Liverpool.

FUTURO – «Non dipende da me. Vedremo cosa accadrà. Mi piacerebbe giocare a lungo e perché no, anche in Spagna. Nessuno sa cosa cosa accadrà in futuro. Forse un giorno».