Liverpool, Salah: «Voglio vincere di nuovo Premier League e Champions League»

Mohamed Salah ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS in cui ha parlato della sua attuale situazione con il Liverpool e di quali sono le sue aspettative per il futuro.

CARRIERA – «Quando ripenso alla mia carriera, voglio sentire di aver realizzato qualcosa di speciale, di aver fatto qualcosa di speciale. Ecco perché cerco di dare il massimo in ogni partita e ogni anno per il club e anche per me stesso»..

MERCATO – «Penso che Real Madrid e Barcellona siano due dei migliori club. Chissà cosa succederà in futuro, ma in questo momento sono concentrato sul vincere di nuovo la Premier League e la Champions League con il Liverpool».