Liverpool, Van Dijk non si muove: pronto un super rinnovo

Liverpool, Van Dijk blindato da Klopp. Pronto un super rinnovo, l’olandese rimane ad Anfield. Si allontana la Juve

Virgil Van Dijk non si muoverà da Liverpool. Il giocatore olandese, diventato una pedina fondamentale per il Liverpool di Jurgen Klopp, era stato accostato alla Juventus. Dall’Inghilterra sono però convinti che il difensore non lascerà Anfield: secondo quanto riportato da Football Insider, il club inglese sta preparando un’offerta di 150mila sterline a settimana (circa 7 milioni di sterline a stagione) per convincere il giocatore a non lasciare la Premier League.