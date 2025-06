Liverpool, si presenta Wirtz. Le prime parole del tedesco per l’arrivo in Premier: «Sfida che aspettavo, voglio vincere tutto»

Nel giorno dell’ufficialità per il suo trasferimento al Liverpool, Florian Wirtz, trequartista o ala, ex Bayer Leverkusen, si è espresso sulle emozioni che sta vivendo per la nuova avventura in Premier League intervenendo sui canali social del club.

CAMPIONATO – «Mi sento molto felice e orgoglioso. Era da tempo che aspettavo questo momento e finalmente è arrivato”, ha dichiarato il fantasista tedesco ai canali ufficiali del club».

SCELTA – «Volevo qualcosa di completamente nuovo, un’altra sfida. La Premier League è il posto giusto per mettermi alla prova. Ho parlato con altri giocatori che ci hanno già giocato e tutti mi hanno confermato che è perfetta per il mio stile».

AMBIZIONE – «Il mio obiettivo è vincere tutto ogni anno. Prima di tutto devo fare il mio lavoro al meglio, ma la voglia di conquistare la Premier League e andare avanti in Champions è enorme. Ogni campo è spettacolare, ogni partita è speciale. Non vedo l’ora di iniziare».