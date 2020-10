Livorno, positivo il neo presidente Heller: il comunicato

Il Livorno comunica sul proprio sito ufficiale la positività al Coronavirus del nuovo presidente Giorgio Heller

Anche il nuovo presidente del Livorno Giorgio Heller è risultato positivi al Coronavirus. La società che milita in Serie C lo ha comunicato in via ufficiale attraverso il proprio sito.

«Giorgio Heller è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri. Il presidente è asintomatico, in isolamento presso la propria abitazione e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario».