Livorno, Spinelli: «Uno schifo vedere i nuovi acquisti in campo»

Aldo Spinelli, socio di minoranza del Livorno, ha commentato duramente la prestazione dei nuovi acquisti contro l’Alessandria

«I nuovi non sono pronti per giocare, è inutile aver preso giocatori che non sono in condizione. Rubino non se ne è reso conto. Occorreranno cinque mesi perché trovino la forma, è inutile averli presi, avevamo i nostri da far giocare! Non mi fate dire altro, mi vergogno, è uno schifo vedere questi nuovi in campo».