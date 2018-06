Il nuovo Ljajic: «Torino, resto qui e voglio l’Europa»

L’intervista di Adem Ljajic alla Gazzetta dello Sport parlando del calciomercato granata. Il serbo vuole rimanere al Torino: e se dovesse arrivare l’offerta di un club da Champions?

Adem Ljajic è felice di stare al Torino e si concentra sul Mondiale in Russia che giocherà con la Nazionale serba: «Il mio presente è granata, stesso discorso per il futuro. Lì sono felice e con Mazzarri va alla grande: perché dovrei pensare di andare via?» afferma l’ex calciatore di Inter e Roma ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Prosegue l’attaccante classe ’91: «Da quando sono arrivato l’obiettivo è sempre stato chiaro. Squadra, società e tifosi: tutti vogliono l’Europa. E l’anno prossimo ci proveremo con ancora più convinzione».

Il segreto del nuovo Ljajic? «L’Adem di oggi è diverso, dimenticatevi quello di prima: ormai da tempo ho messo la testa a posto, poter stare tranquilli. Con molta onestà ammetto che c’è stato un periodo in cui non giravo. Sia fisicamente che psicologicamente. Forse il problema era la testa e, purtroppo, anche in campo si vedeva. Ma ora potete stare tranquilli: l’ho messa a posto!». Quanto di questo merito è da attribuire al tecnico Mazzarri, arrivato a metà stagione? «Non lo scopriamo di certo ora. Ha portato le proprie idee di calcio subentrando, cosa mai facile. Nella prossima stagione partiremo insieme dall’inizio e questo sarà di grande aiuto».

Conclude, infine, l’intervista Adem Ljajic parlando dei suoi pensieri rivolti esclusivamente al Mondiale ma con un occhio al calciomercato che verrà nelle prossime settimane: «Futuro? Ho due anni di contratto e sono felice al futuro. Offerte da big? Se poi dovessero presentarsi delle squadre con delle offerte concrete ne parleremmo con la società, in maniera molto tranquilla. Ora la mia testa è rivolta al Mondiale».