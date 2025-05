Llorente sicuro: «La Juve centrerà il quarto posto. Vlahovic o Kolo Muani? Ecco la mia preferenza»

Le parole di Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo della Juve, sulla stagione del club bianconero in Serie A. I dettagli

Fernando Llorente, ex attaccante spagnolo della Juve, ha parlato a Tuttosport della stagione del club bianconero in Serie A.

JUVE IN CHAMPIONS? – «Non è mai facile affrontare a fine stagione squadre ancora in corsa per la salvezza. Ma io credo che alla fine la Juve centrerà il quarto posto. Quest’anno ho visto perlopiù le partite che i bianconeri hanno giocato in Champions».

COSA NON HA FUNZIONATO – «A mio parere, a frenarli è stata soprattutto l’emergenza infortuni. Thiago si è trovato a competere su tre fronti con una rosa troppo corta in determinate zone del campo. Nonostante questo, nell’ultimo periodo la squadra stava crescendo, poi è arrivata l’eliminazione con il Psv: un colpo durissimo per il gruppo a livello mentale. Non sono più riusciti a ripartire».

VLAHOVIC O KOLO MUANI – «Non posso scegliere, sono entrambi pazzeschi. Kolo ha ampi margini di miglioramento, ma non so se ha la mentalità giusta per crescere alla Juventus. Dusan mi è sempre piaciuto: in area è fortissimo. Non ho idea di cosa sia successo tra lui e Motta, ma quest’anno ha fatto più fatica nel resto delle zone del campo, quando magari sbagliava dei controlli che un giocatore della sua qualità dovrebbe saper gestire senza problemi. Penso sia solo un tema mentale: è un ragazzo che ha bisogno costante di sentire la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Giocare per la Juve non è semplice: la concorrenza è altissima e il pubblico se sbagli si fa sentire…».