Serie A, Rampulla sulla corsa Champions: «Situazione incerta: tutte e tre hanno le qualità per farcela»

Le parole di Michelangelo Rampulla, ex secondo portiere della Juve, sulla corsa per la Champions League e il quarto posto

Michelangelo Rampulla ha parlato a La Stampa in vista dell’ultima giornata di Serie A, quando domenica si deciderà la corsa Champions League, con il quarto posto ancora in ballo tra Juve, Roma e Lazio. Di seguito le sue parole.

LOTTA SERRATA PER IL QUARTO POSTO – «Sì, perché tutte e tre le squadre che si giocano il quarto posto hanno delle rose all’altezza della situazione e questa situazione così incerta fotografa alla perfezione l’equilibrio che c’è stato».

CHI HA PIÙ POSSIBILITÀ – «La premessa doverosa è che tutte le gare vanno giocate e che di facile non c’è nulla. Gli impegni più difficili sono quelli di Juventus, che gioca contro un Venezia che proverà a salvarsi fino alla fine, e Roma col Torino, nonostante i granata non abbiano più nulla da chiedere alla classifica. Ma questo campionato ci insegna che nessuno vuole fare brutta figura».

STAGIONE DELLA JUVENTUS – «Alla fine della fiera tutte hanno qualcosa da recriminare, tutte avrebbero pensato e sperato di fare qualche punto in più. Credo che l’obiettivo della società fosse quello di arrivare in Champions: sono ancora in corsa e sono anche sicuro che l’anno venturo proveranno a fare un ulteriore step di crescita».

RIMONTA DELLA ROMA – «Ranieri, ovunque ha allenato, ha sempre fatto grandi cose e per l’ennesima volta ha dimostrato di essere un tecnico di altissimo profilo. Probabilmente hanno perso tempo inizialmente, con risultati che non erano allineati a quelli di una rosa che ha grande qualità. Certo, nessuno si sarebbe aspettato diciannove risultati di fila e una rimonta di questo genere, ma questo rende ancor di più l’idea di quanto sia stato importante il lavoro di Ranieri».

RUOLO DELLA LAZIO – «Il campionato della Lazio e più in generale tutta la stagione è di massimo rispetto. E come nel caso della Roma, anche qui i meriti dell’allenatore sono tanti. Baroni, alla prima esperienza in una grande piazza, ha dimostrato quali e quante siano le sue capacità».

FUTURO DELLA JUVENTUS – «La Juve al proprio interno ha delle persone che sanno benissimo quello che dovranno fare. Credo avranno già individuato come apportare eventuali migliorie: sono certo che sarà una Juve ancora più competitiva di quella attuale».