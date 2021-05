Lo Monaco: «Mourinho non è una cima, Inter fece debiti per il Triplete»

Pietro Lo Monaco attacca Jose Mourinho: ecco le dichiarazioni del dirigente sul nuovo allenatore della Roma e sull’Inter

Pietro Lo Monaco, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha parlato di Jose Mourinho suo storico rivale. Le sue parole.

«Mourinho è bravo a prendersi le responsabilità, ma in campo non è una cima. Inorridisco che in un momento come questo, con la crisi economica, la Roma vada a spendere così tanto per un allenatore. Anche l’Inter che vinse il Triplete spese molto facendo debiti».