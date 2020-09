Lo sfogo di Lulic: «Leggo notizie infondate su di me. Mi sto curando in Italia!»

Senad Lulic sul proprio profilo Instagram si è sfogato mettendo a tacere alcune notizie circolate su di lui negli ultimi giorni

SFOGO – «Da giorni leggo notizie infondate sulle mie condizioni fisiche e sul mio futuro. L’unica verita’ e’ che mi sto curando in Italia con i migliori specialisti per risolvere il problema. Mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare in campo il prima possibile»