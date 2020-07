Lo spirito di Mihajlovic: «Cosa salvo? Che non mi hanno fischiato» – VIDEO

Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine della brutta sconfitta incassata dal Bologna contro la Fiorentina. Le sue parole

«Sono deluso più che arrabbiato, e conoscendomi è pure peggio, ora non riesco neanche a parlare con i giocatori. Non so cosa sia successo, dopo un primo tempo equilibrato e con varie occasioni la squadra ha mollato, dopo il loro 1-0 ci siamo sciolti come neve al sole: questo non posso accettarlo. Di stasera non salvo niente, è vero che sono partite di fine stagione ma non è giusto rovinare così il lavoro di un campionato intero, sembra che i ragazzi aspettino solo la fine del campionato. Se è così, domenica meglio non presentarsi nemmeno. Non si possono fare figure del genere, è troppo brutto. Ora che nessuno si lamenti delle decisioni che verranno prese»