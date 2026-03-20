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Lobotka Folorunsho, scontro durissimo nel corso di Cagliari Napoli! Mariani opta per il giallo: polemiche alla Unipol Domus
Lobotka Folorunsho, scontro durissimo in Cagliari Napoli: l’arbitro Mariani dà il giallo e scoppiano le polemiche
Il Napoli di Antonio Conte prosegue la sua corsa, imponendosi alla Unipol Domus grazie a un avvio immediatamente incisivo. Dopo poco più di un minuto, McTominay sfrutta una disattenzione della difesa rossoblù e firma il gol che decide la sfida.
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Pur senza brillare nell’arco dei novanta minuti e soffrendo nel finale, gli azzurri conquistano la quarta vittoria consecutiva. Il successo consente il sorpasso momentaneo sul Milan al secondo posto, con il Napoli che sale a 62 punti in attesa della gara dei rossoneri contro il Torino.
Da segnalare un episodio nel primo tempo: Lobotka interviene in modo scomposto su Folorunsho, colpendo prima il pallone e poi l’avversario con il piede a martello. Mariani valuta l’azione da giallo, decisione che lascia qualche discussione in campo.