Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Napoli News

Lobotka Folorunsho, scontro durissimo nel corso di Cagliari Napoli! Mariani opta per il giallo: polemiche alla Unipol Domus

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

lobotka folorunsho cagliari napoli

Lobotka Folorunsho, scontro durissimo in Cagliari Napoli: l’arbitro Mariani dà il giallo e scoppiano le polemiche

Il Napoli di Antonio Conte prosegue la sua corsa, imponendosi alla Unipol Domus grazie a un avvio immediatamente incisivo. Dopo poco più di un minuto, McTominay sfrutta una disattenzione della difesa rossoblù e firma il gol che decide la sfida.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Pur senza brillare nell’arco dei novanta minuti e soffrendo nel finale, gli azzurri conquistano la quarta vittoria consecutiva. Il successo consente il sorpasso momentaneo sul Milan al secondo posto, con il Napoli che sale a 62 punti in attesa della gara dei rossoneri contro il Torino.

Da segnalare un episodio nel primo tempo: Lobotka interviene in modo scomposto su Folorunsho, colpendo prima il pallone e poi l’avversario con il piede a martello. Mariani valuta l’azione da giallo, decisione che lascia qualche discussione in campo.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×