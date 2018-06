Per Lobotka Napoli avanti, il ds Giuntoli è al lavoro con il Celta Vigo. Vicino l’arrivo del terzino Lainer, mentre si cerca di piazzare qualche giocatore in esubero

Il Napoli si dà da fare sul mercato tra entrate e uscite: Stefan Lainer, Stanislav Lobotka e molti altri nomi sono sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Partiamo proprio da Lobotka, centrocampista slovacco che gioca nel Celta Vigo. Considerando che il Napoli può dare via Marek Hamsik, serve un vice, e chi meglio di un suo connazionale? Lo stesso Hamsik lo avrebbe consigliato a Giuntoli, ma è difficile convincere il Celta. Lobotka ha una clausola di rescissione da quarantacinque milioni di euro, un po’ troppi. Ha qualità e tatticamente può essere utile a Ancelotti, il Napoli lo segue con attenzione.

Giuntoli sta in campana pure per Lainer, terzino del Red Bull Salisburgo messosi in luce nella recente Europa League. Difensore destro, Lainer è figlio d’arte e si sta attestando come uno dei migliori prospetti del calcio austriaco. Il ds del Napoli sta trattando col Salisburgo: si parte da dieci milioni di euro, ma c’è la volontà di abbassare il costo. C’è ottimismo per questo affare, è probabile che il Napoli riesca a spuntarla nei prossimi giorni. Lainer colmerebbe il vuoto a destra lasciato dalla partenza di Maggio, adesso disponibile a parametro zero.

Fabian Ruiz è un altro profilo che fa gola al Napoli. Il centrocampista del Betis è considerato l’erede di Jorginho, qualora la trattativa col Manchester City andasse a buon fine. Per Ruiz i partenopei non vogliono spendere i trenta milioni richiesti dalla clausola e trattano, come scrive La Gazzetta dello Sport. Ci sono anche calciatori in uscita: l’arrivo di Simone Verdi spinge lontano da Napoli Adam Ounas, che potrebbe essere dato via in prestito per maturare. Quasi certo l’addio di Lorenzo Tonelli, su di lui il Bologna e la Spal.