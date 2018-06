Hamsik, ecco l’offerta dello Shandong Luneng: scontro col Napoli?

Il centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, ha un’offerta importantissima dallo Shandong Luneng: è capitan telenovela

Hamsik in Cina? Il centrocampista del Napoli vuole andare via e lo ha ribadito al club azzurro in una sorta di ultima cena andata in scena qualche sera fa. Il centrocampista slovacco, dopo 11 anni in azzurro, chiede al suo club di lasciarlo libero ma il Napoli non vuole concedere sconti e vuole 30 milioni di euro. Lo Shandong Luneng, secondo Il Corriere dello Sport, ha messo sul piatto l’offerta della vita per Marekiaro: 12 milioni di euro netti a stagione. Il club cinese però non vorrebbe spendere più di 10-15 milioni.

Il Napoli ha tracciato la linea: niente sconti. La quotazione è di 30 milioni di euro ma un’attenzione potrebbe esserci, e ci sarà, dinnanzi ad un’offerta che sia congrua, seria e rispettosa. I 15 milioni proposti dal club cinese non sono ritenuti congrui. Marek non ha più stimoli e vuole andare a giocare in Cina (potrebbe anche chiedere la carriera nel campionato cinese) ma potrà farlo se e solo se arriverà l’offerta giusta. Il Napoli spera di ricevere i 30 milioni necessari per tentare l’assalto decisivo all’erede di Hamsik: Fabian Ruiz. Il centrocampista, guarda caso, ha una clausola da 30 milioni. Napoli e Marekiaro distanti. Al momento non c’è uno scontro ma poco ci manca.