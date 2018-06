Calciomercato Napoli, è corsa a due per la fascia destra: fari puntati su Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid e su Stefan Laimer del Salisburgo, le ultime

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli pronto a mettere a segno i primi colpi per mister Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo è al lavoro su più tavoli e, oltre alla priorità portiere con la ricerca dell’erede di Pepe Reina, grande attenzione va al reparto arretrato. Il futuro di Elseid Hysaj è tutto da scrivere, con il laterale albanese finito nel mirino dei top club europei, e la dirigenza partenopea non vuole farsi cogliere impreparata: secondo il Corriere dello Sport sono due i calciatori sul taccuino napoletano…

Parliamo di Sime Vrsaljko e di Stefan Laimer. Il terzino croato è un nome tornato di moda per gli azzurri, con l’Atletico Madrid pornto a cederlo: i Colchoneros nell’estate 2016 lo strapparono proprio ai partenopei, che ora sono pronti a tornare alla carica. Contatti avviati con l’entourage del calciatore, gestito da Giuseppe Riso, e sondaggi per valutare ingaggio e prezzo del cartellino. Ma non solo: il nome nuovo è quello di Laimer, venticinquenne reduce da una stagione di altissimo livello con il Salisburgo. La sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro e sono già stati registrati sondaggi con il club austriaco.