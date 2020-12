Locatelli-Juve, Carnevali si fa sentire: cosa succederà a gennaio per il giocatore del Sassuolo, seguito da Paratici

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, parlando così in vista del calciomercato di gennaio. Ecco le sue parole, con un indizio su Manuel Locatelli, obiettivo della Juve.

«A gennaio non vendiamo nessuno, al massimo compriamo. Non sarà facile trovare giocatori giusti per rinforzarci, ma siamo vigili».