Locatelli-Juventus, ecco le novità sulla trattativa. Le Ultimissime

Locatelli Juventus: tutte le novità sull’arrivo del centrocampista. Ultime notizie legate al calciatore del Sassuolo

La Gazzetta dello Sport ha rilanciato il nome di Manuel Locatelli in orbita Juve. L’analisi del quotidiano si sposta sul fatto che, l’eventuale acquisto del calciatore del Sassuolo, permetterebbe ad Allegri di avere nuovamente un italiano in mediana. Cosa non successa in questa stagione.