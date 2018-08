Locatelli non parte per Madrid e va al Sassuolo: accordo chiuso

Locatelli al Sassuolo: affare chiuso, lunedì l’ufficialità. Il centrocampista, ceduto dal Milan con diritto di recompra, rinuncia alla partenza per Madrid col resto della squadra

Tutto fatto o quasi: Manuel Locatelli si appresta a diventare nel week-end un giocatore del Sassuolo. Mancano solo le firme, ma l’intesa di massima tra il Milan e la squadra emiliana ci sarebbe ed è di per sé una grossa novità dopo settimane di trattative quasi incessanti. I rossoneri, inizialmente restii a cedere il giovane centrocampista, si sarebbero convinti nelle ultime ore: troppo poco lo spazio a disposizione di Locatelli tra i titolari di Gennaro Gattuso, troppo succulenta la prospettiva di crescita con un allenatore come Roberto De Zerbi per il ragazzo. Alla fine, dopo due giorni di riflessione (l’ultimo incontro tra il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali e l’omologo del Milan Leonardo si è tenuto giovedì mattina) sarebbe arrivata la fumata bianca su cifre e modalità dell’affare.

Prevista lunedì dunque l’ufficialità dell’accordo che dovrebbe prevedere il passaggio di Locatelli al Sassuolo a titolo definitivo (si parla di circa 12 milioni di euro) con diritto di recompra a favore dei rossoneri (20 milioni di euro – secondo i gossip non ancora confermati – dovrebbe essere il prezzo fissato) per le prossime due stagioni. Un prestito mascherato, se così si può dire, che alla fine anche il club neroverde, come inizialmente proposto da Leonardo, avrebbe deciso di accettare. Arrivato l’ok da giorni anche dello stesso Locatelli, convocato inizialmente per l’amichevole di questa sera a Madrid contro il Real: il centrocampista sarebbe dovuto partire stamane col resto della squadra alla volta della capitale spagnola, ma avrebbe deciso di rimanere in Italia per prepararsi al passaggio al Sassuolo.