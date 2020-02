Locatelli: «Sconfitta che brucia. Gol del Parma viziato da un fallo» – VIDEO

Manuel Locatelli ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dal Sassuolo contro il Parma. Le sue parole

«E’ una sconfitta che brucia per come abbiamo interpretato la partita e per come l’abbiamo giocata. Abbiamo preso un gol in contropiede, ma siamo soddisfatti della prestazione, guardiamo avanti con positività. Probabilmente sul gol c’era un fallo su Berardi, ma per questo c’era il VAR, noi non ci attacchiamo a queste cose e pensiamo già alla prossima partita»