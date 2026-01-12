Loftus Cheek Juve, lo scambio col Milan per Gatti si può! L’ipotesi stuzzica Spalletti: possibile affare last minute a gennaio?

Le vie del calciomercato sono infinite e, spesso, portano a incroci inaspettati tra storiche rivali pronte a rimescolare le carte in tavola. L’ultima indiscrezione lanciata da Tuttosport accende la fantasia dei tifosi della Vecchia Signora: nel mirino della dirigenza guidata da Damien Comolli sarebbe finito Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese del Milan, noto per la sua stazza imponente e le sue doti di incursore, è considerato un profilo ideale per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

L’idea intriga particolarmente l’allenatore Luciano Spalletti, che apprezza enormemente le caratteristiche dell’ex Chelsea. Il tecnico di Certaldo vede in lui un jolly di lusso, una pedina tattica capace di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica del campo: sia come mezzala d’assalto che come trequartista fisico a ridosso delle punte. La sua duttilità offrirebbe quelle soluzioni alternative necessarie per variare lo spartito tattico dei bianconeri e aggiungere muscoli in mediana.

Nessuna trattativa ufficiale, ma occhio al finale

È doveroso precisare che, allo stato attuale, non è stata aperta alcuna trattativa formale tra Torino e Milano. I telefoni tacciono, ma l’operazione ha tutte le caratteristiche per diventare il classico colpo “last minute”, da concretizzare a ridosso del gong finale quando le esigenze tecniche incrociano quelle di bilancio.

La chiave è Gatti: il pupillo di Allegri

A rendere lo scenario plausibile è un fattore chiave che potrebbe sbloccare l’affare: il forte interesse del Milan per Federico Gatti. Il roccioso difensore centrale piace moltissimo a Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, che lo vorrebbe per blindare la sua retroguardia con un elemento di grinta e affidabilità. L’ipotesi di uno scambio, magari con conguagli da definire, non è da escludere. Comolli valuta attentamente: sacrificare un difensore per aggiungere centimetri e qualità a centrocampo potrebbe essere la mossa a sorpresa per completare la rosa.