Lokomotiv Mosca, lutto per il club russo: morto Samokhvalov

La Lokomotiv Mosca e il mondo del calcio piangono l’improvvisa scomparsa di Innokentiy Samokhvalov.

Il difensore della squadra delle riserve del club russo, il Kazanka Mosca, è morto nel corso dell’allenamento odierno. Ecco il comunicato della società.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020