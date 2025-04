Lombardo: «Ritorno alla Sampdoria? Un’impresa da compiere per Vialli, ma nel mio gesto c’era di più. Vi racconto le emozioni»

Le parole di Attilio Lombardo, nuovo vice allenatore della Sampdoria, sul ritorno nel club blucerchiato in Serie B. Tutti i dettagli

Attilio Lombardo ha parlato a Il Secolo XIX del suo ritorno alla Sampdoria in Serie B.

DEDICA A FINE PARTITA – «Sì era per Vialli. Ma nel mio gesto non ho dimenticato neppure gli altri, come il presidente Mantovani, Mihjalovic, Borea e Giorgio Ajazzone. Luca sarebbe stato contento, era il suo sogno. Spero che quell’immagine possa far capire che chi non c’è più è rimasto dentro i nostri cuori e ci accompagnerà in un’impresa che dobbiamo a tutti i costi compiere».

EMOZIONI – «L’atmosfera mi ha fatto rivivere emozioni da giocatore, com’è stato per alcuni ex compagni che erano a vedere la partita. E anche i tifosi che hanno avuto la fortuna di vivere quelle situazioni all’epoca sono rimasti impressionati. Sapevo che dovevo uscire per il riscaldamento – continua l’ex centrocampista per sei anni alla Samp con oltre 200 presenze -, ero molto emozionato. Poi in campo, nel guardare i ragazzi, ho pensato che avrei voluto potergli dare una mano. Lo stadio è favoloso, anche le scorse settimane c’era tanto pubblico. Come diceva Mantovani: ‘Finché i tifosi canteranno, la Sampdoria vivrà‘».