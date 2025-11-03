 Lombardo Sampdoria, il ritorno dell'ex giocatore dei blucerchiati riaccade la tifoseria! Ecco che ruolo ricoprirà l'ex ala destra, i dettagli
Lombardo Sampdoria, il ritorno dell’ex giocatore dei blucerchiati riaccade la tifoseria! Ecco che ruolo ricoprirà l’ex ala destra, i dettagli

1 minuto ago

Lombardo

Lombardo Sampdoria, il grande ritorno di Attilio: l’ex bandiera blucerchiata infiamma i tifosi. Svelato il nuovo ruolo dell’ex ala destra

Un annuncio tanto inatteso quanto gradito ha scosso l’ambiente della Sampdoria nel pomeriggio di ieri, poco prima del fischio d’inizio della gara casalinga. Il club ha infatti ufficializzato il ritorno di Attilio Lombardo nello staff tecnico. L’ex ala destra, simbolo della Samp dello Scudetto e idolo intramontabile della tifoseria, era già presente sugli spalti per sostenere la squadra nel suo nuovo ruolo.

In un periodo delicato per la società, la notizia ha regalato un momento di autentica gioia ai tifosi. Lombardo, figura di grande carisma e legato indissolubilmente ai colori blucerchiati, rappresenta un segnale forte e rassicurante da parte del club.

Un contratto fino al 2028

Come riportato da Il Secolo XIX, l’accordo con Lombardo è stato formalizzato con un contratto a lungo termine, valido fino a giugno 2028. Un aspetto significativo: il suo incarico è indipendente dal destino dell’attuale staff tecnico guidato da Angelo Gregucci, con la collaborazione di Lillo Foti. Ciò rende Lombardo una figura direttamente riconducibile alla società, destinata a diventare un punto di riferimento stabile e duraturo nell’organigramma sportivo.

Subito operativo

Il nuovo incarico prevede per Lombardo il ruolo di collaboratore tecnico. La sua presenza non resterà simbolica: già da oggi sarà in campo al centro sportivo “Mugnaini” per guidare gli allenamenti, trasmettendo ai giocatori la sua esperienza, la mentalità vincente e l’entusiasmo che lo hanno reso un campione amatissimo.

