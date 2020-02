Torino, Longo: «Non dobbiamo avere paura, altrimenti è impossibile»

Sesta sconfitta consecutiva per il Torino: ecco le parole del tecnico Moreno Longo alla fine della gara con il Napoli

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con il Napoli. Ecco le sue parole.

LONGO – «Stiamo cercando di capire come mai sbagliamo così tanto a livello tecnico dopo aver riconquistato il pallone, non si può concedere al Napoli la possibilità di ridargli sempre la palla dopo averla recuperata. L’aspetto mentale di grande difficoltà è molto chiaro, abbiamo approcciato benissimo alla partita, poi il gol dell’1-0 ci ha rispediti indietro. Quando giochiamo con lo spirito più libero ci esprimiamo meglio, dobbiamo capire come fare anche nelle situazioni di difficoltà, senza avere paura, altrimenti è impossibile riproporre qualsiasi tipo di situazione».