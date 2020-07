Longo: «Risultato bugiardo, questa prestazione ci deve dare fiducia per la prossima partita»

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Juventus

ANALISI MATCH – «E’ stata una partita dove, ad analizzare i dati, siamo venuti qui a giocarci la partita. E’ un risultato pesante per quello che si è visto sul campo. C’è grande rammarico. Dopo aver preso due gol evitabili, abbiamo avuto la forza di reagire e provare a giocarci la nostra partita. Questa prestazione ci deve dare fiducia per i prossimi match.».

PERSONALITA’ – «Già nel primo tempo uscivamo dal basso ma ci è mancato poi l’ultimo passaggio. La squadra ha giocato con un’ottima personalità mettendo pressione ad una squadra come la Juve abituata a fare gioco».

MODULO – «Stiamo usando questo modulo anche per l’assenza di Zaza. Il suo infortunio ci ha costretto a giocare in questa maniera perchè, finché era disponibile, abbiamo giocato sempre con le due punte. I giocatori che ho a disposizione mi permettono di schierare questo tipo di modulo».

ASPETTO PSICOLOGICO – «Dobbiamo lavorare sull’aspetto psicologico. Non eravamo partiti per giocare per la salvezza. C’è molta fragilità difensiva: ci sono anche disattenzioni dettate dalla fatica. Dobbiamo aggredire di più gli avversari per evitare di prendere certi tipi di gol.».