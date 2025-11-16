Lookman Atalanta, addio a gennaio? Questo club è pronto a fare sul serio. I dettagli della possibile proposta per il nigeriano

Lookman Atalanta, il Galatasaray sarebbe in pole position nella corsa al nigeriano. Pronta un’offerta alla Dea per il mese di gennaio

Ademola Lookman è nuovamente al centro dell’attenzione del calciomercato, in un momento cruciale della sua carriera. Dopo un’estate tesa con l’Atalanta, il desiderio del nigeriano di lasciare Bergamo si riaccende con forza, e il Galatasaray emerge come il candidato più determinato a ingaggiarlo. La tregua interna tra il giocatore e il club orobico, necessaria per iniziare la stagione con stabilità, sembra destinata a finire a gennaio, quando i direttori dell’Atalanta si aspettano un nuovo assalto per il loro attaccante.



Il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile per Lookman. Il club turco, intenzionato a costruire un attacco d’élite, considera il nigeriano una priorità e gli propone un contratto pluriennale che lo renderebbe uno dei calciatori più pagati della Süper Lig, con un ingaggio vicino ai nove milioni di euro netti a stagione. A ciò si aggiunge un’offerta di trasferimento che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che permetterebbe all’Atalanta di triplicare l’investimento fatto nel 2022, quando Lookman arrivò dal Lipsia. La presenza di Victor Osimhen a Istanbul potrebbe fungere da ulteriore incentivo per convincere il giocatore ad accettare questa nuova sfida.



L’Atalanta, nota per la sua fermezza nelle trattative, aveva rifiutato un’offerta di circa 45 milioni di euro da un club italiano la scorsa estate, non volendo rafforzare una diretta concorrente. Tuttavia, il contesto ora è diverso: la proposta del Galatasaray arriva dall’estero. Sebbene il prezzo di partenza sia sempre stato intorno ai 50 milioni di euro, il club bergamasco potrebbe mostrarsi più flessibile se Lookman dovesse insistere nella sua volontà di partire e l’offerta si avvicinasse all’obiettivo prefissato.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



Il destino di Lookman si deciderà a gennaio. Se il Galatasaray formalizzerà la sua offerta e l’Atalanta accetterà di aprire le negoziazioni, il trasferimento potrebbe concretizzarsi rapidamente, diventando uno dei movimenti più significativi del prossimo mercato invernale. In caso contrario, il nigeriano dovrà aspettare l’estate per tentare nuovamente di trovare una nuova sistemazione. La storia di Lookman in Italia sta giungendo a un punto decisivo, e il suo valore e il desiderio di un ruolo più da protagonista lo rendono uno dei nomi più caldi nel panorama del calcio europeo.