Lookman rientra? Ecco cosa filtra ad oggi in casa Atalanta sull'attaccante nerazzurro - Calcio News 24

Lookman verso il rientro: l’Atalanta spera di recuperarlo per il match contro il Lecce

A meno di 48 ore dal fischio d’inizio della sfida tra Atalanta e Lecce, in programma al New Balance Stadium di Bergamo, i riflettori restano puntati sulle condizioni di Ademola Lookman. L’esterno offensivo nigeriano, tra i protagonisti più attesi della stagione nerazzurra, è ancora in dubbio per la gara di domenica, ma gli ultimi aggiornamenti lasciano spazio a un cauto ottimismo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la squadra si è ritrovata oggi sui campi di Zingonia per la consueta sessione di allenamento, durante la quale Lookman ha svolto un lavoro personalizzato. Si tratta di un passo importante per valutare le sue condizioni fisiche, dopo i problemi che lo hanno tenuto fuori nelle scorse settimane.

Le prossime 24 ore saranno decisive per capire se Lookman potrà tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il tecnico spera di poterlo almeno convocare, anche se un impiego dal primo minuto appare oggi complicato. La sua presenza, però, sarebbe fondamentale per dare imprevedibilità e profondità all’attacco atalantino, soprattutto contro un Lecce organizzato e difficile da affrontare.

Lookman decisivo per l’Atalanta

Il rientro di Lookman rappresenterebbe una notizia importantissima per l’Atalanta, che ha bisogno della sua qualità e delle sue accelerazioni per dare continuità ai risultati. In questa prima parte di stagione, il nigeriano ha già dimostrato di essere in ottima forma, contribuendo con gol e assist alla manovra offensiva della Dea. La sua assenza si è fatta sentire, e il suo possibile ritorno potrebbe coincidere con un ulteriore salto di qualità per la squadra bergamasca.

Situazione infortunati: il punto da Zingonia

Nel frattempo, restano ancora ai box diversi altri giocatori. Kolasinac continua a svolgere lavoro individuale, mentre Ederson, Bakker e Scamacca hanno proseguito con le terapie previste dai rispettivi programmi di recupero. Nessuno dei tre sarà probabilmente disponibile per domenica.

La squadra tornerà in campo domani, sabato 13 settembre, nel pomeriggio per la rifinitura. Sarà l’ultimo allenamento utile per capire se Lookman potrà essere inserito tra i convocati e, magari, scendere anche in campo a gara in corso.